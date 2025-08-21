鹿児島県でも大崎町で震度5強を観測した日向灘地震から、今月で1年です。 揺れを経験した人たちは備えを進めています。 去年8月8日に起きた日向灘を震源地とするマグニチュード7.1の地震。 震度6弱を宮崎県、鹿児島県内でも震度5強を大崎町、震度5弱を鹿屋市や鹿児島市などで観測。住宅の倒壊やがけ崩れが相次ぎました。 （記者）「1年前、崖崩れが発生した志布志市の現場。斜面には少しずつ草が映え始めているが、大