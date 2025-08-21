日産自動車グローバル本社＝横浜市日産自動車が検討している横浜市のグローバル本社ビルの売却先候補として、米投資ファンドのコールバーグ・クラビス・ロバーツ（KKR）が最有力になっていることが21日、関係者への取材で分かった。売却額は900億円規模になる見通し。経営再建に向けた合理化策の費用などに充てる方針だ。日産は売却後に賃借でビルを利用し続ける「リースバック」を前提に入札を実施し、KKRが最も高い金額を提