（台北中央社）大阪・関西万博に合わせて大阪市内で行われていた台湾文化PRイベント「We TAIWAN」が20日、19日間の日程を終えて閉幕した。主催の文化部（文化省）は、会期中に延べ20万人以上が参加したと発表した。38の芸術文化関連団体が大阪に集結し、工芸やアート、劇、文学、映画などのプログラムを開催した。イベントのために考案された公式マスコット「a-We」（アウィー）は、会場で販売された関連グッズが一部売り切れるな