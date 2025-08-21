プロ野球・西武などで活躍した最強助っ人アレックス・カブレラ氏（53）が20日放送のテレビ朝日系「鶴瓶孝太郎転職したら人生○○だった件」（後7・00）にVTR出演。現在の職業について明かした。インタビューで現在カブレラ氏は農場経営に勤しんでいることを告白。2004年に母国・ベネズエラの農場を購入、これまでに3億円を投じて東京ドーム150個分の面積で、60頭の馬、800頭の牛を飼育していることを明かした。農業を始め