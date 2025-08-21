“お酢をとるとお通じの悩みが改善される”という論文が注目を集めています。2025 年3 月にイギリスの科学誌『Scientific Reports（サイエンティフィック・リポーツ）』に掲載されたもので、食酢を使った料理を週1 回以上食べる人は、毎日排便がある傾向だと明らかにされました。これは、株式会社Mizkan Holdings 中央研究所（以下、ミツカン中央研究所）と鹿児島大学大学院医歯学総合研究科の大石充教授との共同研究によるもの。2