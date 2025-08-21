静岡県内では、2025年に入り半年間で12億円に迫る特殊詐欺被害があったことがわかりました。被害件数のうち半数は警察官をかたる詐欺だということです。警察によりますと、静岡県内では、2025年に入ってから6月までの半年間に204件の特殊詐欺事件が確認されていて、被害額は約11億円9700万円に上っています。前年の同じ時期と比べて約8億7500万円増加しています。詐欺の手口では、特に警察官をかたるものが急増していて、この手口