◇パ・リーグ楽天─ロッテ（2025年8月21日ZOZOマリン）楽天・滝中が3回2/3を10失点と炎上した。初回に山口に左翼ポール際に先制2ランを被弾。2、3回は3者凡退に抑えた。「1イニングで集中して点を取られてしまうケースが多い。勢いに乗るタイミングをつくってしまうと、ロッテさんの流れになってしまう。気をつけていきたい」と語っていたが、4回はまさに注意していたとおりの展開だった。先頭の高部に中前打を許すと