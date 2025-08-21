◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト-巨人(21日、神宮球場)巨人は日米通算200勝まであと2勝としている田中将大投手が199勝目の権利を持って降板しました。田中投手は初回から見逃し三振を奪うなど、ヤクルト打線を三者凡退に抑えると、2回には先頭の村上宗隆選手に対してカウント2-2から131キロのスライダーで空振り三振を奪います。その後、1アウト2塁としますが、山田哲人選手から146キロのストレートで三球で三振を奪うなど、この回