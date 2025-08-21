中国メディアの快科技によると、インドの女性が中国発のキャラクター「ラブブ」の縫いぐるみを中国の神様と間違えて祈りを捧げる動画がTikTokやXで拡散し注目された。動画には、ラブブの縫いぐるみを手にした女性が、祭壇に向かって伝統的な祈りを捧げる様子などが映っている。インドメディアのNDTVによると、女性はこの風変わりでいたずらっぽいキャラクターが世界中で人気となっていることを知らないようで、SNS上で拡散した動画