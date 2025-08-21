中国の大手テクノロジー企業、小米集団（シャオミ）は8月19日、2025年第2四半期（4〜6月）の決算発表後に業績電話会議をおこない、総裁の盧偉氷氏は、小米汽車が2027年に欧州電気自動車（EV）市場に本格参入する計画を明らかにしました。これは同社が進めるグローバル展開における重要な一歩となります。電話会議で盧氏は、小米汽車の事業は順調に拡大しており、今年の納車目標である35万台を問題なく達成できるとの見通しを示しま