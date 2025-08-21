８月21日、日本サッカー協会が『リモージュ国際大会』（８月28日〜９月９日/フランス）に臨むU−17日本代表のメンバー22名を発表した。廣山望監督が率いるU−17日本代表は、現地９月３日にU―17ポルトガル代表、５日にU−17サウジアラビア代表、７日にU−17フランス代表と相まみえる。メンバーは以下のとおりだ。 GK12 村松秀司（ロサンゼルスFC／アメリカ）１ 松浦大翔（アルビレックス新潟U-18）DF３ 田中義峯（浦和レ