◇プロ野球パ・リーグ ロッテ-楽天（21日、ZOZOマリン）ロッテは山口航輝選手の３打席連続ホームランを皮切りに4回に９得点を挙げました。初回、郄部瑛斗選手が３ベースを放ち続く打者は２試合連続のホームラン中の山口航輝選手。2球目、高めのストレートをレフトスタンドに運び、先制の2ランで自身初の3試合連続ホームランとしていました。楽天に１点差と詰め寄られた４回、再び郄部選手がセンターへヒットを放ちます