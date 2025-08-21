県内では8月に入り出荷を控えた果物の盗難被害が相次いでいます。新潟市南区でシャインマスカットを栽培している果樹園では防犯カメラをつけているにも関わらず8月のうちに2回も盗難にあうなど頭を抱えています。新潟市のなかでも果物の栽培が盛んなフルーツ王国・南区。（リポート）「被害にあったビニールハウスです。犯人とみられる男はこちらの入り口から侵入しシャインマスカットを盗んだということです」