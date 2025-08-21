平手友梨奈が、新曲「I’m human」を8月26日に配信リリース。あわせて、同楽曲のジャケット写真を公開した。 （関連：【画像】平手友梨奈、新曲「I’m human」ジャケット） 同楽曲は、平手本人が作詞を手掛けたもの。自身の葛藤や生きる意思を表現した歌詞に、ダークで重厚な音があいまって独自の世界観を貫いた1曲に仕上がっている。 また、同楽曲は本日8月21日に開催された自身初のワンマンライブ『平手友