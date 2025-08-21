株式会社ジーピーは、音楽ボードゲーム『HITSTER 日本語版』を2025年11月に発売する。本作は2022年にオランダで誕生し、2023年にオランダのベストセラーゲーム1位を獲得。2024年時点で30カ国以上で累計300万個以上を売り上げた人気作だ。『HITSTER 日本語版』は、スマホアプリを使って音楽を再生し、リリースされた年を予想して時系列順に並べるゲームだ。日本語版では、国内でヒットした300曲以上を収録。昭和の懐メロから2024年