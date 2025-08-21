横浜で開催されているTICAD＝アフリカ開発会議の2日目の21日、日本とアフリカ側で結ばれた協力文書の披露式が行われました。締結された協力文書は300以上になります。石破総理は21日、国際会議にあわせて行われているビジネスイベントで、アフリカで現地のスタートアップ企業とともに電動バイクのバッテリー交換ステーション事業に取り組んでいる日本企業などのブースを視察しました。その後、農業、AI、医療や宇宙などの分野にお