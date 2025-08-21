サクサクの衣が外国人観光客のみなさんにウケているようです。拡大するとんかつ市場、今、大手チェーン店も続々参入しています。日本の国技・相撲を楽しめると人気のお店。連日、外国人観光客で満席だといいます。そのお店で皆さんが食べていたのが…ニュージーランドから「I love TONKATSU」ドイツから「とんかつ、サクサクです」オーストラリアから「オーストラリアでは今、カツカレーが人気なんだ」こちらのお店では