自民党の小泉農相は２１日、大阪市此花区の人工島・夢洲（ゆめしま）を訪れ、大阪・関西万博の会場を視察した。日本維新の会代表を務める大阪府の吉村洋文知事が同行し、蜜月ぶりをアピールした。自民は、連立枠組み拡大の対象として維新に期待を寄せるだけに、「ポスト石破」候補の小泉氏と維新の距離の近さは今後も注目されそうだ。小泉氏と吉村氏の視察は約２時間に及び、大阪府や米国のパビリオンなどを回った。両氏は、個