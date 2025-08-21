ソロアーティストの渋谷すばるが、ニューアルバム『Su』を11月5日にリリースすることを発表した。前作から約2年ぶりとなる同作では、Wiennersの玉屋2060％をアレンジャーに迎えたタイトル曲「Su」や、The Birthday（クハラカズユキ、ヒライハルキ、フジイケンジ）とともに再録した「繋がる -Su ver.-」など、多彩なコラボレーションが展開される。【画像】個性が光るアートワーク！アルバム『Su』の通常盤／初回盤／限定盤ジャケ