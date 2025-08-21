タレントの若槻千夏が２０日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜・午後９時）に出演。インスタグラム開始時の大失敗を明かす一幕があった。この日は「ちょっと怖い話で涼む夜」。「スマホの怖い話していいですか？」と話し出した若槻。「私、インスタグラムを始めたての頃に操作の仕方が分からなくて。友達から連絡が来て。『自宅の（位置）情報がオンになってるよ』って」と続けると「私、インスタグラム始めて