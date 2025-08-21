神奈川代表・横浜の夏の甲子園初戦となった８日の敦賀気比（福井）との１回戦。アルプスには意外なメンバーの姿があった。神奈川大会決勝で同校と対戦し敗れた、東海大相模の選手たちだった。チームの中心打者・金本貫汰（３年）は兵庫県尼崎市出身。「中村と柴田が僕の家に泊まって、今日一緒に来ました」と、３番を打った中村龍之介（３年）、主将の柴田元気（３年）、さらに大阪出身の森晴太郎（３年）も合流し、４人で横浜