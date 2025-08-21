新潟県警は、新潟市秋葉区の男子高校生(16歳)を不正アクセス禁止法違反、私電磁的記録不正作出・同供用、並びに詐欺容疑で逮捕しました。 男子高校生は2月1日、他人のIDとパスワードを使ってネットショッピングサイトのサーバーに不正にアクセスし、自身の個人情報を登録。愛知県の20代男性になりすまして、サイト運営会社に対し男性が購入した3つの商品の代金の返還を求め、6万9261円分の金券をだまし取った