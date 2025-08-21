●オリオンビール 上場市場：東証プライム市場 上場予定日：9月25日 事業内容：酒類清涼飲料の製造・販売及びホテル等の運営 仮条件決定日：9月8日 想定発行価格：770円 上場時発行済み株式数：4081万3400株 売り出し：2167万2400株 オーバーアロットメントによる売り出し：上限325万0800株 ブックビルディング期間：9月9日～12日 公開価格決定日：9月16日 申