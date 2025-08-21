◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―巨人（２１日・神宮）巨人は現在、日米通算１９８勝の田中将大投手が、１軍公式戦では０８年５月２５日のヤクルト戦以来１７年ぶりとなる神宮球場での先発マウンド。２回までに６点の援護をもらい、５回を３安打１失点と好投して通算１９９勝目の勝ち投手の権利を得た。巨人がヤクルトの先発・石川雅規投手から１回に先制点を挙げた。先頭の泉口友汰内野手が中前打、２死から岡本和真内野手