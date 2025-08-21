【モデルプレス＝2025/08/21】東京理科大学卒のモデル・村上愛花が21日、自身のInstagramを更新。4年ぶりにヘアカットした新しいヘアスタイルを公開した。【写真】25歳理科大卒モデル、4年ぶり新ヘア公開◆村上愛花、4年ぶりの新しいヘアスタイルを披露村上は「4年ぶりに短くしました」「ヘアアレンジ楽しもう〜〜」とコメントし、4年ぶりのショートボブの新しいヘアスタイルを披露した。水色のブラウスを着用した清楚なスタイリン