打球を太ももに受けた大谷。ロバーツ監督は「回復の経過を見ないとわからない」と語った(C)Getty Imagesヒヤリとする瞬間だった。現地時間8月20日、ドジャースの大谷翔平は、敵地ロッキーズ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。投手として4回9安打5失点、3三振無四球で今季初黒星を喫すると、打者としては2打数1安打、1四球で8回に代打を送られた。試合後、試合中盤のアクシデントに指揮官が率直な胸の内を明かしている。【動画