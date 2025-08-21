豪快にアーチをかけたリチャード（C）産経新聞社好調な巨人のロマン砲、砂川リチャードがまた打った。8月21日の巨人戦（神宮）に「7番・一塁」で先発したリチャードは1点をリードした2回無死二塁で打席が回ると、2ボール2ストライクから相手先発、石川雅規の浮いたストレートを完璧に捉えて、左翼スタンド中段に飛び込む6号2ランを放った。【動画】勢いが止まらない！リチャードが放った豪快な6号2ランシーン打った瞬間にそ