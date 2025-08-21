ボートレース江戸川の「第47回大江戸賞」は21日の11、12Rで準優勝戦が行われ、優勝戦進出のベスト6が出そろった。予選をトップで通過した石渡鉄兵（50＝東京）が準優勝戦12Rでインからコンマ03のトップスタートを決めて逃げ切り勝ち。ポールポジションを獲得した。「仕上がりは95点。上位だと思う。一番いいのはカカリ。乗り心地、舟の返りがいい。展示タイム通り直線も良さそう。調整は乗ってみて確かめる程度ですね」こ