AppleがiPhoneなど向けiOS 18.6.2とiPadOS 18.6.2をリリース！Appleは20日（現地時間）、同社が販売するスマートフォン（スマホ）「iPhone」シリーズ向けプラットフォーム「iOS」とタブレット「iPad」シリーズ向けプラットフォーム「iPadOS」の最新バージョン「iOS 18.6.2（22G100）」および「iPadOS 18.6.2（22G100）」を提供開始したとお知らせしています。対象機種はiOS 18ではiPhone XSシリーズやiPhone XR以降やiPhone SE（第