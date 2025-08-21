◇パ・リーグオリックス―日本ハム（2025年8月21日エスコンF）オリックス・中川が、4試合連続本塁打の離れ業を披露した。8点リードの5回に、日本ハム・河野から左翼席へキャリアハイに並ぶ12号を放った。チームでは23年7月16〜23日にかけて放ったセデーニョ（現西武）以来の4戦連発弾。さらに紅林がソロを放ち、5回で早くも今季5度目の2桁得点を記録した。