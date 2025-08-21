◇セ・リーグDeNA―広島（2025年8月21日横浜）「腰の違和感」から復帰したDeNAトレバー・バウアー投手（34）は4点リードを許した7回途中でマウンドを降りた。初回、先頭の中村奨を128キロのスライダーで空振り三振に仕留め、セ・リーグ単独トップを取り返す114奪三振。三者凡退で切り抜ける上々のスタートを切った。ところが4回、先頭の小園に左前にポテンヒットを許すと、モンテロには149キロ直球で左越え2ランを浴び