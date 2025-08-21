キャリア2度目のMMA戦を9月7日に控えている初代&第3代K-1 WGPクルーザー級王者シナ・カリミアンが20日、都内で開かれた記者会見に出席し、対戦相手のブレイク・トループに激昂する一幕があった。カリミアンは6月にRIZINでキャリア初のMMAに挑戦し、ヘビー級の日本人トップファイターの荒東“怪獣キラー”英貴から判定勝利を飾っていた。そして相手のトループは、打撃を得意とし、MMA戦績15戦9勝（8KO、1一本）6敗のキャリアを