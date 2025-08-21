リヴァプールの若き逸材は去就に揺れている。『Sky Sport』のフロリアン・プレッテンベルク氏によると、リヴァプールに所属する22歳のイングランドU-21代表MFハーヴェイ・エリオットはライプツィヒ移籍が近づいているという。フラムの下部組織で育ったエリオットは同クラブでトップチームデビューを飾ると、2019年7月にはリヴァプールへの加入を決断。20-21シーズンにブラックバーン・ローヴァーズへのレンタル移籍を経験したエリ