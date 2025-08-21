Image: Raymond Wong / Gizmodo US 音楽を聴くためのアイテム、選択肢はもりだくさん。その中でもイヤホンは世界にあふれるほどあります。Apple（アップル）のAirPodsをはじめ種類がたくさんありますが、人とかぶらないのにしようと思ったらどれがいいと思います？ミッドレンジで同価格帯で斜め上、「Nothing Ear」と「OnePlus Buds 4」を、米Gizmodo編集部が比較してみました。（OnePlusは