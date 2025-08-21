JBL Sense Pro ハーマンインターナショナルは、JBLのオープンイヤー型完全ワイヤレスイヤフォンのフラッグシップモデル「JBL Sense Pro」の日本導入に向けたプロジェクト支援の募集を、GREEN FUNDINGにて8月末から開始する。告知ページがオープンしており、LINEの友だち追加による事前登録を開始している。 一般販売予定価格は24,200円。リターンプランとして、Super Early Bird