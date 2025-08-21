女優の有村架純（32）のマネジャーのX（旧ツイッター）が21日に更新され、最新のオフショットが公開された。「【美的10月号】本日発売です！！」と書き始め、「表紙を飾らせていただきました。表紙は3パータンありますのでぜひチェックしてください」と伝えた。「撮影後の架純氏を」とつづり、オフショットを公開。くびれをチラ見せしたグレーニットのセットアップに黒ブーツを合わせた秋らしいコーデを披露した。フォロワ