ボートレース多摩川の男女混合戦、「多摩川のおんなカップ」は予選2日間を終えた。1着には届かないものの、3、2、3着と安定した航跡を刻んでいる一人が畔柳俊吾（41＝愛知）だ。2日目は5R6号艇の1走だった畔柳。大外から丁寧に最内を突いてバック加速。道中ロスのないレース運びで3着を確保した。だが、相棒39号機は「2日目はズレていましたね。握った時の（回転の）上がりと初動のカカリが足りていなかった。手前の部分が合っ