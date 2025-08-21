飯塚オートのナイターＧ?「第６８回ダイヤモンドレース」が２２日、開幕する。長田稚也（２４＝飯塚）は前節の伊勢崎ＳＧ・オートレースグランプリでは準決勝戦４着と優出はならなかった。「序盤３日間は雨。晴れであまり乗れなかった。うまく合わせ切れなかった」。ただ、マシンのポテンシャルはある。「５月にクランクケースを替えてからエンジンは安定している。まずはセッティングで。晴れで状態を見て、底上げを目指して