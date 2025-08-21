飯塚オートのナイターＧＩ「第６８回ダイヤモンドレース」が２２日、開幕する。初日メインの１２Ｒダイヤモンドドリームに地元代表として荒尾聡、岩見貴史とともに出走するのが篠原睦（４８＝飯塚）だ。前走の伊勢崎ＳＧオートレースグランプリで優出を果たして地元に帰ってきた。湿走路となった優勝戦は「試走はいい感じだったけど、レースは雨が降って滑って乗りきれなかった」と、セッティングが合わず７着と大敗を喫した