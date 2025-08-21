¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¿ÍºÊ¤ÎÊ¢½Ð¤·¥ë¥Ã¥¯¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡×½÷À­¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖÇµÌÚºä46¡×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¸ø³«¤·¤¿´Ú¹ñ¤Ç¤Î»äÉþ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¾æ¤ÎÃ»¤¤¥È¥Ã¥×¥¹¤Ç¤ªÊ¢¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¹â»³°ì¼Â(31)¡£¥Ï¥ó¥°¥ë¤Î´ÇÈÄ¤¬ÌÜÎ©¤ÄÂçÄÌ¤ê¤ÎÊâÆ»¤Ç¡¢¤ªÃãÌÜ¤Ê´é¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤º¡¼¤Á¤ã¤ó¼ã¤¤¤Í¤§¡×¡Ö¤«¤º¤ß¤ó¡¢¤Û¤¯¤í¥Á¥§¥Ã¥¯¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤