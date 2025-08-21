「ロッテ１２−１０楽天」（２１日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）ロッテ・山口のバットが止まらない。３試合連続＆４打席連続本塁打、１イニング２本塁打を記録した。４番・ＤＨでスタメン出場。初回２死三塁から先制左越え５号先制２ランを放ち、自身初の３試合連続本塁打を記録した。さらに１点リードで迎えた四回の第２打席では無死一塁から左中間に２ラン。さらに打者一巡して迎えた三打席目も左越えに３ランを放った。