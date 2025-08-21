熊本県内では8月21日までに、あわせて5036戸の床上・床下浸水被害が確認されています。 【写真を見る】浸水で修繕、費用、支援制度は…相談に応じる建築関係者たちに講習会 熊本県内の被害 21日時点で5036戸 このような状況を受けて、県などは、被災者から相談を受ける建築士や工務店の関係者などを対象とした講習会を開きました。 県建築住宅局 折田義浩局長「住まいに被害を受けられた県民の不安を一刻も早く解消する必要があ