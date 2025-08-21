ミュージシャンの武瑠が21日までに自身のインスタグラムを更新。ストーリーズ機能を用いて急逝した歌手luzさんを思った。武瑠は「破滅したって良いかも投げ出したって良いかも"さよなら"選ぶくらいなら堕落したって良いんだよ一緒に唄いたかったな」とつづり、22年11月「武瑠15th STREET GOTHIC FES」でのluzさんとのショットを添えた。