Æ©¤±´¶¥ï¥ó¥Ô¤ä¥·¥ç¡¼¥Ñ¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤â¥×¥í¿ý»Î¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²¬ÅÄ¼Ó²Â(31)¤¬¶¯µ¤ÌÜÀþ¤Î?¾å¤«¤é¤µ¤ä¤«?¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ø¡Ö¥µ¥ó¥¹¥ÝG1Í½ÁÛ¡¢Íè½©¤â¤ä¤ë¤è¼Ì¿¿¤Ï¥·¡¼¥º¥ó¤´¤È¤Ë»£¤ê²¼¤í¤·¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Æ©¤±´¶¤Î¤¢¤ë¹õ¤¤¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ä¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä»Ñ¤Ê¤É?¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È?¤ò¥¢¥é¥«¥ë¥È¤Ç·ÇºÜ¡£Ëã¿ýÂÐÀïÃæ¤ËÁê¼ê¤ò¸«²¼¤¹¤è¤¦¤Ê±Ô¤¤»ëÀþ¤¬?¾å¤«¤é¤µ¤ä¤«?¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¯¡¼¥ë¤ÊÌÜÀþ¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶¯