21日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイター ヤクルト−巨人』で解説を務めた山本昌氏が、ヤクルト・松本健吾投手のバント失敗について言及した。3回から登板した松本健は、0−6の3回無死一塁の第1打席、バントを試みるも3球三振に倒れる。山本氏は「形は良くないです。あれじゃあ（バントが）できないです。松本投手だってタイプ的に先発が将来的にはあるかもしれない。もうちょっとバント練習をしっかりね」とチ