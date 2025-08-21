今年2月に放送された小林薫と尾野真千子が共演するNHK特集ドラマ『憶えのない殺人』が、好評を受け、45分の前後編版のプレミアムドラマとして、9月21日と28日にNHK BSとNHK BSP4Kにて放送されることが決定した。【写真】小林薫73歳、今なお「アップデートしたい」ゴールなき俳優業を突き詰める熱意を語る認知症を患う元警官の男が、殺人事件を追う刑事にマークされる。それはまったく身に憶えのない事件だが、元警官の彼には