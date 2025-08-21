２０日午後４時頃、沖縄県うるま市の米軍ホワイトビーチ沖合で米揚陸艦「ニューオーリンズ」（全長約２１０メートル、約２万４４００総トン）から出火し、約１２時間後の２１日午前４時に鎮火した。乗組員２人が軽傷を負った。米海軍第７艦隊と第１１管区海上保安本部（那覇市）によると、米軍キャンプ瑞慶覧（ずけらん）（沖縄県北谷（ちゃたん）町など）から通報を受けた１１管や自衛隊が消火活動にあたった。油の流出はない