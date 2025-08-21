当初、8月末までの販売とされていた備蓄米について、政府が契約した28トンのうち10トン程度の引き渡しが終わっていないことから、政府は20日、9月以降も備蓄米の販売を認めると方針を転換しました。こうした中、備蓄米を生活支援策として利用する動きもあります。福岡県小郡市では、米の価格の高騰などが家計の大きな負担になっているとして、住民税非課税か、就学援助を受けているおよそ5500世帯を対象に無料で備蓄米を配ることを