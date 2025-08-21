「保険金は亡くなった後に受け取るもの」というイメージを持っているかもしれません。しかし、生きている間に保険金を受け取れる仕組みもあります。リビング・ニーズ特約は、余命が半年以内と診断された場合、死亡保険金の一部または全額を“生前に”受け取れる特約です。大切な人と過ごす時間を充実させたり、希望する医療を受けたり、人生の最期を自分らしく過ごすための選択肢が広がります。今回は、リビング・ニーズ特約の仕組