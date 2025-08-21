長年にわたり、トーク番組『ジミー・キンメル・ライブ！』で醜い争いを繰り広げる鉄板ネタを披露してきた“宿敵”同士のジミー・キンメルとマット・デイモン。自宅で開いた食事会で、食事をのどに詰まらせたマットを、ジミーが救ったことがあったそうだ。【写真】マットの宿敵!? 人気テレビ司会者「ジミー・キンメル」フォトギャラリーVarietyのインタビューで、マットに関する知られるざるエピソードを聞かれたジミーは、「あ